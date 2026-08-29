C'è l'ok di Zirkzee. La Nazione: "Sul piatto 25 milioni complessivi"

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La cessione di Moise Kean al Como è sempre più vicina, ma manca ancora il via libera definitivo di Paratici e Goretti. L’accordo prevede 10 milioni subito, 25 la prossima estate con obbligo di riscatto e altri 5 milioni di bonus. Proprio su questi ultimi resta da trovare l’intesa: il Como ne considera facilmente raggiungibile soltanto uno, mentre la Fiorentina li vorrebbe tutti accessibili.

Le cifre della trattativa

Una volta completata la cessione, il club viola punterà su Joshua Zirkzee come prima scelta per l’attacco. L’olandese ha già dato il suo ok al trasferimento e il suo agente è atteso a Firenze. Con il Manchester United si lavora su un prestito oneroso da circa 5 milioni e un diritto di riscatto superiore ai 20 milioni.

Beto sullo sfondo

La Fiorentina resta fiduciosa, ma il tempo stringe e per questo tiene pronta l’alternativa Beto, per il quale è già stata presentata un’offerta ufficiale all’Everton. Una mossa che può servire anche a mettere pressione allo United, mentre Zirkzee resta il grande obiettivo. Lo riporta La Nazione.