Dagli inviati Prandelli al Viola Park: "La Fiorentina è un sentimento forte: provo gioia"

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Presente al Viola Park per il pranzo con gli ex viola, Cesare Prandelli ha parlato ai media presenti. Ecco le parole dell'ex allenatore della Fiorentina: "Sentimento, amore, la Fiorentina è tutto questo per me. Come quando sei bambino e provi gioia, oggi sono giornate di questo tipo. Rivedere i tuoi ex giocatori è una grande emozione, mentre rivedere tutta la Fiorentina è proprio un sentimento forte. Mi piacerebbe rivedere un pezzo di Franchi sempre".

L'abbiamo vista felice con Mutu.

"O ti arrabbi o sorridi (ride, ndr). Mi ha detto che mi avrebbe chiamato e rivederlo è sempre un piacere, avremo modo di aggiornarci".