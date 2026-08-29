Dagli inviati Romulo: "La Fiorentina farà benissimo: Grosso è l'uomo giusto e devono capirlo"

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Anche Romulo tra gli ex viola presenti al Viola Park per celebrare il Centenario della Fiorentina. Ecco le sue riflessioni nell'intervista ai media presenti: "Tanta roba essere qui, non mi aspettavo questo invito e sono veramente emozionato. Provo tanta gioia in questo momento. Ho appena visto Dunga e non so davvero cosa possa farci io con campioni come lui (ride, ndr). Non sarò mai al livello loro, ma essere qua è davvero meraviglioso".

Che ne pensa della Fiorentina nascitura?

"Farà benissimo, la squadra è giovane e si deve conoscere, non è facile all'inizio. La Roma era un'avversaria fortissima e la prima giornata, il presidente è carico hanno comprato giocatori veramente forti".

E di Grosso?

"L'ho avuto a Brescia per qualche mese, una persona perbene e che dice sempre le cose in faccia. Ha grandi idee, è l'uomo giusto per questa stagione, spero che i ragazzi lo capiscano in fretta".