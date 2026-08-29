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Kalinic: "A Firenze ho dato il mio meglio. Con Sousa abbiamo fatto benissimo"
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Nikola Kalinic, attaccante della Fiorentina di Paulo Sousa, è tra i presenti al Viola Park per il Centenario del club e si è espresso così ai media presenti: "Sono molto felice di essere qui, sono stati tanti i momenti belli passati alla Fiorentina. Inter-Fiorentina 1-4 rimane la più bella, ma ce ne sono state troppe di partite che mi porto dietro".
Che ricordi ha di quando era qua?
"Ho giocato qua il mio calcio migliore, anche grazie a mister Sousa. Abbiamo fatto bene in Europa League e posso dire solo grazie a questa città".
E dei tifosi?
"Sono sempre stati con noi, giocavamo bene e per loro siamo stati importanti".
Come vede questa Fiorentina?
"Speriamo bene, vedo tanti giocatori nuovi".
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Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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Copertina
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