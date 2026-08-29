La Fiorentina sta chiudendo Njie, Romano: "16 mln più 4 di bonus al Torino"

La Fiorentina sta chiudendo Njie, Romano: "16 mln più 4 di bonus al Torino"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina sta chiudendo l'accordo per il trasferimento di Alieu Njie dal Torino. Lo riporta in questi minuti Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale che specifica come sia stata raggiunta l'intesa con l'entourage del giocatore. Contratto fino a giugno 2030 più opzione fino al 2031; i club viola e granata sono in trattative avanzate per chiudere l'accordo a 16 milioni di euro più 4 di bonus.