Njie, proseguono i contatti Viola-Torino. Sky: "Margine sottile per chiudere"

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Proseguono i dialoghi tra Fiorentina e Torino per perfezionare il passaggio di Alieu Njie a Firenze. È l'ultim'ora di Sky Sport, che ribadisce come i contatti tra le parti siano costanti nell'intento di trovare un accordo. Il margine tra domanda e offerta è abbastanza sottile da potersi venire incontro e il giocatore, da parte sua, ha ribadito al club di Cairo la volontà di partire. Sono attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.