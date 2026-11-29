Il punto video da Udine dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina
Un'altra domenica da dimenticare per la Fiorentina, sconfitta per 1-0 dall'Udinese al Bluenergy Stadium. Neanche il ritiro è servito a scuotere la formazione di Paolo Vanoli, che dopo il tracollo di Monza perde un altro scontro diretto per la salvezza, rimanendo ferma a nove punti in classifica.
A rendere ancora più amaro il pomeriggio friulano anche l'infortunio di David De Gea, tra i pochi a salvarsi nella disastrosa prestazione dei gigliati. Dall'analisi dell'ennesima prova negativa della squadra alla posizione di Paolo Vanoli, confermato per il momento dalla società, passando per una situazione di classifica sempre più preoccupante: di seguito il punto del nostro inviato a Udine nel servizio video realizzato da FirenzeViola.it al termine della partita:
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