Dagli inviati Politano: "Abbiamo avuto tante chances. De Gea è stato il migliore in campo"

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L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha preso la parola dalla sala stampa Franchi dopo l’1-1 ottenuto contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto tante palle gol, penso che De Gea sia stato il migliore in campo alla fine. C’è da lavorare, lo dico da un paio di anni che giocare alle 12.30 a settembre è una follia ed è difficile tenere i ritmi alti”.

C’è un po’ di delusione per la mancata chiamata in Nazionale?

“Sì c’è delusione ma è giusto che la Nazionale e il ct Mancini ripartano dai giovani. Noi facciamo parte di un altro ciclo”.

Manca cattiveria in area?

“Sì, c’è da migliorare tanto. Manca la “cazzimma” perché abbiamo creato ma non finalizzato”.