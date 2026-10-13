Dagli inviati Severini: "Miglioreremo nell'ultima scelta. Desidero uno stadio pieno"

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Emma Severini, centrocampista della Fiorentina Femminile e della Nazionale italiana, ha commentato l'1-1 conquistato contro la Bielorussia che ha permesso alle azzurre di qualificarsi per la finale playoff del Mondiale: “Abbiamo tenuto palla per tutta la partita, dobbiamo migliorare la scelta nell’ultimo spazio del campo. Dobbiamo concretizzare di più, era meglio festeggiare la qualificazione con una vittoria. Sicuramente non vedersi per settimane non è semplice, perché i club vogliono cose diverse rispetto a cosa ci chiede la Nazionale.

Le prossime sfide saranno più difficili di quella di oggi. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, individualmente e collettivamente. Il desiderio che ho è che lo stadio sia pieno, perché quello ci dà una mano in più”.