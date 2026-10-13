Dagli inviati Giada Greggi: “Insoddisfatte della prestazione. Finlandia? Tosta"

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La centrocampista della Roma femminile e della Nazionale italiana, Giada Greggi, si è così espressa sull’1-1 ottenuto contro la Bielorussia che ha permesso alle azzurre di qualificarsi per la finale playoff del Mondiale: “Non siamo soddisfatte della prestazione, abbiamo fatto un buon primo tempo ma nella ripresa siamo calate. Sapevamo di affrontare una squadra compatta. In finale ci sarà la Finlandia, che è tosta. Dovremo migliorare sotto porta, bisognerà far girare la palla velocemente.

Ci prepareremo al meglio. I tifosi sono e saranno il dodicesimo uomo in campo, ci danno sempre quell’energia e forza che ci aiuta a fare meglio. Ci manca ancora un po’ di visibilità, noi stiamo facendo il nostro meglio e di più non possiamo”.