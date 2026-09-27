Dagli inviati Cappelli di paglia per la Fiorentina dal Signa: il curioso momento al Viola Park

Momento curioso prima dell'inizio della sfida amichevole tra Fiorentina e Signa. Come annunciato dallo stesso presidente della squadra ospite nei giorni scorsi, i calciatori del Signa si sono presentati con i cappelli di paglia simbolo della cittadina, con i quali prima hanno posato per le foto e che poi hanno regalato ai calciatori della Fiorentina. Che divertiti li hanno portati in panchina.