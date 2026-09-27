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Cappelli di paglia per la Fiorentina dal Signa: il curioso momento al Viola Park
Momento curioso prima dell'inizio della sfida amichevole tra Fiorentina e Signa. Come annunciato dallo stesso presidente della squadra ospite nei giorni scorsi, i calciatori del Signa si sono presentati con i cappelli di paglia simbolo della cittadina, con i quali prima hanno posato per le foto e che poi hanno regalato ai calciatori della Fiorentina. Che divertiti li hanno portati in panchina.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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La nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanolidi Tommaso Loreto
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Copertina
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
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