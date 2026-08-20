Mastantuono: "Vorrei entrare nella storia del club. Batistuta una leggenda"

Mastantuono: "Vorrei entrare nella storia del club. Batistuta una leggenda"
© foto di Francesco Benvenuti
Oggi alle 18:45Dagli inviati
di Redazione FV

Nel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta oggi al Viola Park, il nuovo attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono ha parlato di tanti temi, anche degli argentini che hanno vestito la maglia viola in passato: "Sicuramente una leggenda come Batistuta, ma anche miei ex compagni come Quarta e Nico Gonzalez che mi hanno parlato benissimo di Firenze. Mi piacerebbe entrare nella storia di questo club".  