Lamptey su De Zerbi: "Mi ha fatto gli auguri quando sono arrivato qui"
Giornata di presentazioni in casa Fiorentina con la conferenza stampa di Tariq Lamptey, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Brighton. Nel corso della sua presentazione (QUI l'intervento completo) l'esterno destro classe 2000 ha parlato anche del suo rapporto con Roberto De Zerbi, suo allenatore ai tempi del Brighton: "De Zerbi è stato un grandissimo allenatore per me, mi ha fatto gli auguri quando sono arrivato qui.

Ho avuto altre squadre che si sono interessate, ma volevo venire qui".