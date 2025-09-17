Lamptey su De Zerbi: "Mi ha fatto gli auguri quando sono arrivato qui"
Giornata di presentazioni in casa Fiorentina con la conferenza stampa di Tariq Lamptey, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Brighton. Nel corso della sua presentazione (QUI l'intervento completo) l'esterno destro classe 2000 ha parlato anche del suo rapporto con Roberto De Zerbi, suo allenatore ai tempi del Brighton: "De Zerbi è stato un grandissimo allenatore per me, mi ha fatto gli auguri quando sono arrivato qui.
Ho avuto altre squadre che si sono interessate, ma volevo venire qui".
Pubblicità
Dagli inviati
Tutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Tutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
Copertina
Angelo GiorgettiFazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com