Dagli inviati Come giocherà la sua Fiorentina? Galloppa: "Vorrei il tiki-taka ma serve essere pratici"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla viglia della partita contro il Mainz, Daniele Galloppa ha risposto anche a una domanda su cosa vorrà dare alla sua Fiorentina: "In un giorno pensare di fare il tiki taka è da folli. Serve essere pratici. Sono ripartito da cose che loro sapevano già. Vorrei che si difendesse da piccoli ma che si giocasse da grandi. Questa squadra può giocare da grande. Vorrei vedere una squadra affamata quando non siamo in possesso palla. Vorrei potermi innamorare della squadra che alleno, perché sono stato giocatore e mi ha sempre dato fastidio quando la palla ce l'avevano gli altri. Sono stato allenato da Capello nella Roma, il primo Giampaolo che veniva con idee diverse ma quando ho iniziato ad allenare, la prima cosa che mi sono detto che è che non voglio copiare nessuno. Ho sempre fatto ciò che pensavo. Quello che si vede in Primavera è figlio di un pensiero mio dietro al quale c'è uno studio. C'è proprio la mia identità".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale