Nazionali, da Dzeko a Gud: gli impegni dei 6 viola (dopo i tre forfait)

Dopo le defezioni dei tre azzurri Moise Kean, Cher Ndour e Tommaso Martinelli per problemi fisici (il centravanti era già assente anche nella Fiorentina), ecco il riepilogo degli impegni dei 6 viola che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali:

Con l’Italia Under 21 di Baldini, che nella doppia trasferta a Stettino e Nisic il 14 e il 18 si giocherà il primato del gruppo E con Polonia e Montenegro, per l’accesso alla fase finale dell’Europeo, restano Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini. Edin Dzeko con la Bosnia Erzegovina (che non ha convocato invece il difensore Kospo) affronterà la Romania il 15 novembre e l’Austria il 18, Marin Pongracic invece con la Croazia giocherà con le Isole Faroe il 14 e con il Montenegro il 17. Simon Sohm e la sua Svizzera affronteranno Svezia il 15 e Kosovo il 18 mentre Albert Gudmundsson, reduce dal gol contro il Genoa dal dischetto, con la sua Islanda sarà a Baku il 13 contro l’Azerbaigian e a Varsavia il 16 contro l’Ucraina.