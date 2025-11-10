Piccoli al Tgr Rai Toscana: "La parola d'ordine ora è una: lavorare, lavorare e lavorare"
FirenzeViola.it
Roberto Piccoli è stato l'uomo della domenica. Primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina per il centravanti classe 2001 che, dopo il 2-2 contro il Genoa, ha parlato così ai microfoni del Tgr Rai Toscana: "Mancano tantissime partite. Vogliamo fare più punti possibili. Ma la parola d'ordine è 'lavorare', solo quella, bisogna alzare la condizione fisica.
Dovremo riconquistarci gli applausi e fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo ancora una stagione davanti, vogliamo fare bene anche in Coppa Italia e Conference. L'esultanza fatta? Diciamo che è un po' segreta, nasce coi magazzinieri e gli altri dello staff, nasce da una canzone che ascoltiamo spesso insieme.
Pubblicità
Primo Piano
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
Le più lette
2 Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Copertina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com