Piccoli al Tgr Rai Toscana: "La parola d'ordine ora è una: lavorare, lavorare e lavorare"

Roberto Piccoli è stato l'uomo della domenica. Primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina per il centravanti classe 2001 che, dopo il 2-2 contro il Genoa, ha parlato così ai microfoni del Tgr Rai Toscana: "Mancano tantissime partite. Vogliamo fare più punti possibili. Ma la parola d'ordine è 'lavorare', solo quella, bisogna alzare la condizione fisica.

Dovremo riconquistarci gli applausi e fare fatica in queste due settimane, ma siamo felici di lavorare. Abbiamo ancora una stagione davanti, vogliamo fare bene anche in Coppa Italia e Conference. L'esultanza fatta? Diciamo che è un po' segreta, nasce coi magazzinieri e gli altri dello staff, nasce da una canzone che ascoltiamo spesso insieme.