Dagli inviati Tariq Lamptey si presenta: "Grato alla Fiorentina, mi seguivano fin da giovanissimo. Non vedo l'ora di mettere in mostra la mia velocità"

Dal Wind Media Center del Viola Park, spazio a Tariq Lamptey. L'ultimo acquisto in ordine cronologico della recente sessione di mercato della Fiorentina - che ha già esordito sabato nella sconfitta dei viola per 3-1 contro il Napoli - si presenta in conferenza oggi: "Sono veramente felice di poter giocare in Serie A. Vengo dalla Premier League, un altro campionato di alto livello. Non vedo l'ora di fare bene qui e mettere in mostra la mia velocità. Sono grato alla Fiorentina e spero di tornare in campo presto".

Lei è stato acquistato anche come vice-Dodo, ma ha giocato anche assieme a lui nel finale della partita contro il Napoli.

"Sono un giocatore molto flessibile, posso giocare in vari ruoli. Mi impegnerò a dare il 100% in ogni ruolo. Mi piace giocare sulla destra in vari ruoli ma abbiamo una grande rosa. Sono felice di stare qua e spero che tutti noi possiamo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi".

Quali sono i tuoi idoli? E come ti senti adesso?

"Sono molto grato per l'opportunità avuta. La Fiorentina è un grande gruppo. Come modello, crescendo,

Com'è andata la trattativa con la Fiorentina?

"Mi seguivano da quando ero molto giovane. Hanno fatto ricerche e mi hanno osservato da tanto tempo e sono onorato per questo. Proverò a fare del mio meglio per ripagare il loro interesse".

Ha parlato con Dodo in questi giorni? E Kayode, che ha affrontato in Premier, le ha detto qualcosa di Firenze?

"Ho parlato tanto con Dodo che mi ha accolto benissimo. Kayode mi ha parlato benissimo della Fiorentina e della città. Sono felicissimo di essere qua".

Qual è l'idea che si ha della Fiorentina in Inghilterra?

"La Fiorentina non ha bisogno di presentazioni, tutti la conoscono per i grandissimi giocatori che ha avuto. Poi ha fatto dei percorsi europei importanti, spero che potremo fare ancora meglio adesso".

Dal Chelsea a Firenze, per giocarsi il posto da titolare con una colonna di questa squadra come Dodo.

"Sono molto grato per quello che ha fatto il Chelsea per me. Mi ricorderò sempre di Lampard che mi ha fatto esordire. Poi ci sono stati gli infortuni ma so di essere forte. Abbiamo dei grandi giocatori qui e sono felice qua".

Ha sentito De Zerbi prima di venire qui?

"De Zerbi è stato un grandissimo allenatore per me, mi ha fatto gli auguri quando sono arrivato qui. Ho avuto altre squadre che si sono interessate, ma volevo venire qui".