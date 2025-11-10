Commisso sulle voci di cessione: "La Fiorentina non è in vendita"

La Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale per smentire le voci di cessione della società, con le parole del presidente Rocco Commisso che ribadisce che la proprietà non vende. Ecco la nota viola:

"In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza: “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”