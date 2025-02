La prima al Franchi di Ndour è da spettatore: il nuovo acquisto in tribuna per Fiorentina-Genoa

vedi letture

Tra i ventimila del Franchi per Fiorentina-Genoa, anche uno spettatore d'eccezione: si tratta di Cher Ndour, nuovo acquisto della Fiorentina proveniente dal Besiktas. Dopo le visite mediche svolte stamani presso la clinica Fanfani di Firenze, il centrocampista classe 2004 è andato direttamente allo stadio per assistere dal vivo alla gara dei suoi nuovi compagni.

Ricordiamo che l’operazione che ha portato l'ex Benfica in viola si è conclusa sulla base di 5 milioni di euro e una clausola interessante per il Paris Saint Germain, club che deteneva il cartellino del calciatore in prestito al Besiktas in questa prima parte di stagione: una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Dopo Ndour, è stato il turno delle visite mediche di Nicolò Zaniolo, che si unirà al suo nuovo compagno allo stadio dopo aver sostenuto tutti i test.

Ecco le prime foto di Ndour al Franchi: