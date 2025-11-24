Dagli inviati

La vita di Giancarlo De Sisti diventa un film: presentato il documentario sulla leggenda viola

Oggi alle 21:36Dagli inviati
di Alessandro Di Nardo
fonte dalla nostra inviata - L. Magistrato

E' stata la sua serata: ospite al Museo del Calcio a Firenze, Giancarlo De Sisti ha presentato il documentario a lui dedicato, un film prodotto da La Nazione. Tanti gli ex compagni presenti: Claudio Bandoni, Claudio Merlo, Giancarlo Antognoni, Luciano Chiarugi e anche l'ex presidente della Fiorentina Gino Salica. Ecco le foto dell'evento di stasera.