Dagli inviati La vita di Giancarlo De Sisti diventa un film: presentato il documentario sulla leggenda viola

vedi letture

E' stata la sua serata: ospite al Museo del Calcio a Firenze, Giancarlo De Sisti ha presentato il documentario a lui dedicato, un film prodotto da La Nazione. Tanti gli ex compagni presenti: Claudio Bandoni, Claudio Merlo, Giancarlo Antognoni, Luciano Chiarugi e anche l'ex presidente della Fiorentina Gino Salica. Ecco le foto dell'evento di stasera.