Fiorentina-Hellas Verona 0-1, intervallo
---- INTERVALLO ----
Finisce qui il primo tempo, tra i fischi del Franchi.
49' - Gudmundsson prende la barriera, poi ci prova Fagioli di prima intenzione sulla ribattuta. Colpito Kean prima che il pallone arrivi in porta.
48' - Prende un bel fallo Parisi, quasi dal limite dell'area di rigore. Sarà probabilmente l'ultima occasione del primo tempo.
45' - 4 minuti di recupero.
42' - GIFT ORBAN! L'HELLAS VA IN VANTAGGIO! Sorpresa in ripartenza la difesa della Fiorentina, sul pallone di Al Musrati, Gift Orban brucia Ranieri in velocità e si trova quasi di fronte a De Gea. Posizionato malissimo il portiere spagnolo, lascia scoperto il primo palo e Orban lo infila.
38' - MANDRAGORA! Il tiro dal limite dell'area respinto da Montipò.
37' - Giallo per Gudmundsson, per un falo su Orban.
36' - Esce Giovane, dentro Gift Orban.
35' - Gioco fermo, a terra c'è Giovane che probabilmente uscirà. Problema alla caviglia per lui.
34' - Ranieri sbuca alle spalle di Niasse e cade in area di rigore. Il giocatore del Verona prende solo palla, giusto affidare rimessa dal fondo.
32' - Ammonito Frese per un fallo su Gudmundsson. La Fiorentina sarebbe ripartita in contropiede.
28' - ANCORA KEAN!!!! Azione fotocopia di poco fa: ancora una volta Fagioli con un lancio precisissimo pesca Kean, e come prima l'attaccante viola sbaglia. Stavolta centra la porta ma anche il portiere, calcio d'angolo per la Fiorentina.
27' - Comuzzo attento chiude il tiro di Bernede indirizzato al centro per Giovane.
25' - Ammonito Niasse per un pestone sul piede destro di Fagioli.
23' - Fagioli segna da fuori area ma c'era stato prima il fischio di Colombo per fallo in attacco di Kean: girandosi in area di rigore aveva colpito Nunez.
21' - Ci prova il Verona con Mosquera, ma il colpo di testa dell'attaccante finisce sopra la traversa.
18' - KEAN!!! Che occasione per la Fiorentina sui piedi del centravanti viola. Gran lancio di Fagioli per Kean che si ritrova a tu per tu con Montipò con il pallone a rimbalzo. Con un tiro al volo l'attaccante viola non trova la porta e manda alto.
15' - Parisi crossa sul secondo palo dove non c'è nessuno ma la Fiorentina è più aggressiva del Verona.
13' - Angolo respinto, riparte l'Hellas Verona con il possesso palla.
12' - Ci prova Kean, mandato in profondità, ma il suo tiro è stoppato in angolo.
10' - Calcio di punizione per la Fiorentina, messo giù Kean. Ora la Viola costruisce e prova a reagire dopo la fiammata del Verona con la traversa colpita da Bernede pochi minuti fa.
6' - TRAVERSA DEL VERONA! Bell'azione da parte dei gialloblù costruita dalla sinistra con il tiro di Bernede che si è stampato sulla traversa.
5' - Qualche problemino per Fagioli ad un dito della mano dopo uno scontro di gioco. Medicato dallo staff viola.
3' - Controllo e destro per Fagioli murato che dà il via al contropiede del Verona contenuto subito dalla formazione Viola.
2' - Fallo di Al Musrati su Parisi, calcio di punizione dalla trequarti per la Fiorentina.
1' - Primo pallone toccato dalla Fiorentina, si parte!
0' - Oggi la Fiorentina indossa la nuova maglia, la quarta, di colore arancione.
14:57 - Squadre che stanno entrando in campo in questo momento.
14:55 - Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Santiago Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Gift Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi.
Ci siamo, pochi minuti al calcio d'inizio di Fiorentina-Hellas Verona. Quindicesima giornata di campionato, stadio Artemio Franchi, ore 15, i viola di Paolo Vanoli cercano la prima vittoria in campionato e di uscire dall'ultimo posto in classifica. Di fronte i cugini dell'Hellas Verona, al penultimo posto in classifica a +3 sulla Fiorentina.
