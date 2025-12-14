Franchi gremito col Verona: oltre 21mila. Ma i tifosi vogliono essere trascinati

Sarà una giornata da seguire con grande attenzione, quella di oggi, per i risvolti che può prendere. Tra attesa e grande preoccupazione, i tifosi viola si preparano a vivere Fiorentina-Verona con uno stato d'animo che può sfociare in varie reazioni. Rispetto a giovedì sera lo stadio tornerà a riempirsi, complici anche le promozioni messe in atto dalla società viola al fine di convincere gli indecisi. Si andrà oltre la quota dei 21.000 spettatori, con il sold out che non è posizionato troppo più in là causa cantiere: insomma, lo stadio sarà pieno per la metà agibile, pronto a incitare e sostenere la Fiorentina, riporta La Nazione. Il mood è chiaro, nonostante che la tifoseria si sia sentita tradita a Reggio Emilia dopo il patto di Bergamo. In coppa la Fiesole ha specificato che "Noi cantiamo solo per la maglia", traduzione del momento e logica conseguenza.

Ma l’effetto sarà quello di un Franchi pronto a spingere i ragazzi di Vanoli. Che poi dovranno metterci molto del loro per disegnare quel che sarà della restante parte di pomeriggio. Il pubblico ha bisogno di essere trascinato. Con grinta, furore agonistico, contrasti vinti. Insomma, vuole vedere una squadra arrembante, non quella piatta di Reggio Emilia, tolti i primi dieci minuti. L’obiettivo comune è quello di arrivare alla vittoria, poi è chiaro che sarà il risultato a decidere il clima del dopo partita. La gente si avvierà al Franchi con fiducia, ma la sensazione è che se oggi non arriverà la vittoria, salvarsi sarà oltremodo complicato, conclude il quotidiano locale.