Dagli inviati

Fiorentina-Hellas Verona 0-0: la Viola si scuote al 18', chance per Kean

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:21Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina fatica a trovare ritmo nel palleggio, ma riesce ad andare in porta per la prima volta con un'azione tutta in verticale: sventagliata di trenta metri di Fagioli a pescare la progressione di Moise Kean, il numero venti lascia rimbalzare la palla e col mancino esplode un gran tiro dal limite, il pallone supera Montipò ma finisce alto di poco.