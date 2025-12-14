Mercato di gennaio alle porte, l'agente Lombardi: "La Fiorentina deve rinforzarsi"
FirenzeViola.it
Nella consueta rubrica "A tu per tu", ospitata dalle pagine online di TMW, è stato intervistato Stefano Lombardi. Tra i principali operatori di mercato attuali, Lombardi ha rilasciato battute anche sull'imminente sessione di gennaio, ormai alle porte: "Qualche tassello da aggiustare, ma non vedo grossi movimenti. Sicuramente la Fiorentina ha bisogno di rinforzi, come il Torino".
Pubblicità
News
Con il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare benedi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Con il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
4 Alle 15 Fiorentina-Hellas, Mandragora e Sohm con Nicolussi, Fagioli verso la panchina. Davanti Gud-Kean
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com