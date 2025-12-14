Mercato di gennaio alle porte, l'agente Lombardi: "La Fiorentina deve rinforzarsi"

di Redazione FV

Nella consueta rubrica "A tu per tu", ospitata dalle pagine online di TMW, è stato intervistato Stefano Lombardi. Tra i principali operatori di mercato attuali, Lombardi ha rilasciato battute anche sull'imminente sessione di gennaio, ormai alle porte: "Qualche tassello da aggiustare, ma non vedo grossi movimenti. Sicuramente la Fiorentina ha bisogno di rinforzi, come il Torino".