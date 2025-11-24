Dagli inviati Bandoni: "Che ricordi lo Scudetto del '69: Firenze era colorata di viola"

Presente all'evento in onore di Giancarlo De Sisti, serata organizzata da La Nazione, con proiezione del documentario sulla vita e la carriera del capitano del secondo scudetto della Fiorentina, Claudio Bandoni, portiere viola proprio nell'anno del secondo scudetto (e vice di Superchi) parla così del compagno: "Di lui ho bellissimi ricordi in campo. Picchio De Sisti è stato il miglior capitano che abbia mai avuto, l'ho apprezzato anche nei momenti difficili, tipo quando stavamo per retrocedere.

Lì si è dimostrato un grande uomo. L'ho rivisto nelle ultime ore e abbiamo rivissuto quell'annata indimenticabile. Mi ricordo la città dipinta di viola, non c'era una finestra che non aveva una bandiera viola. Non seguo più il calcio ma mi dispiace vedere la Fiorentina al penultimo posto, soprattutto ripensando ai miei tempi".