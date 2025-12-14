Dagli inviati

Fiorentina-Hellas Verona 0-0: la prima occasione è degli ospiti, traversa di Bernede

Oggi alle 15:09Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Al primo affondo del Verona, la Fiorentina si fa trovare impreparata: è Bernede ad avere la prima grossa chance del match, sinistro secco dal centro dell'area, solo la traversa salva un De Gea che era stato battuto dal gran tiro del numero ventiquattro. Si rimane 0-0, ma che brivido per i presenti.