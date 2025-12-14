Dagli inviati
Fiorentina-Hellas Verona 0-0: la prima occasione è degli ospiti, traversa di Bernede
Al primo affondo del Verona, la Fiorentina si fa trovare impreparata: è Bernede ad avere la prima grossa chance del match, sinistro secco dal centro dell'area, solo la traversa salva un De Gea che era stato battuto dal gran tiro del numero ventiquattro. Si rimane 0-0, ma che brivido per i presenti.
Con il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare benedi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
