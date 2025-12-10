Ranieri sul momento della Fiorentina: "Stiamo soffrendo. C'è tanta paura"

Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Dinamo Kiev valida per la fase campionato della Conference League rispondendo così a una domanda a proposito della paura che sta provando la squadra in questo momento: "si vede che abbiamo paura e si è visto anche contro il Sassuolo. L'insicurezza è dettata dal momento. Ma sono sicuro che i confronti avuti ci porteranno a fare partite vere e non vediamo l'ora di invertire questa rotta. Quello che posso dire è che siamo consapevoli del momento già da settimane. C'era tanta paura e insicurezza dopo il primo errore. Io per primo. Ora però è il momento di reagire. Il mister ci sta dando una grossa mano. Siamo uniti per risollevarci. Stiamo soffrendo ma non vediamo l'ora di tornare al campo con il sorriso".

