Dagli inviati Carla Bonacci (resp. risorse umane Fiorentina): "Oggi concentrati su sostenibilità e sanità"

Il corso di sport management che si è svolto questa mattina alla presenza di Alessandro Ferrari, era presente anche Carla Bonacci, responsabile delle risorse umane della Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "La seconda edizione di questo corso si differenzia dalla prima perché oltre allo sport management trattiamo anche una parte di sostenibilità e sanità. Questa è una importante novità perché questi ultimi due contenuti sono molto importanti negli sport. Siamo rimasti stupiti già dalla prima edizione, non ci aspettavamo dai ragazzi delle superiori una partecipazione così affluente in aula con molte domande e volontà di approfondire l'argomento".

Le differenze con un altro tipo di società: "Una società di calcio parte da quella che può essere un'analogia con una società che non fa calcio. Quindi cerchiamo quelle competenze di finance, risorse umane, facility e marketing. La cosa che ci differenzia è la flessibilità che nasce dalla passione. Non ci sono weekend o vacanze ad agosto. Il calcio richiede tanto sacrificio. Oltre a questo c'è la voglia di coniugare passione per lo sport, con quelle che sono le competenze o un'attitudine di ciò che stai studiando".