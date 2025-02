Dagli inviati Ecco Ndour, è a Firenze: le immagini dell’arrivo all’Istituto Fanfani

E' ufficialmente iniziata l’avventura a Firenze di Cher Ndour. Il neo centrocampista viola è arrivato in città e si è recato all'Istituto Medico Fanfani per le consuete visite mediche. In seguito si sposterà verosimilmente al Franchi, dove assisterà dalle tribune al match tra Fiorentina e Genoa. Il calciatore è sembrato molto felice del suo ritorno in Italia. È arrivato verso le dieci in aereo a Roma da Istanbul, poi accompagnato dalla società viola in direzione Firenze.

L’operazione si è conclusa sulla base di 5 milioni di euro e una clausola interessante per il club parigino: una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. A breve dovrebbe arrivare anche Nicolò Zaniolo, che si unirà al suo nuovo compagno allo stadio dopo aver sostenuto le visite mediche. Queste le immagini i video realizzati da FirenzeViola.it: