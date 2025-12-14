La Roma su Gudmundsson: richiesta di prestito a gennaio per il dopo-Dybala

Paulo Dybala sembra orientato a dire addio alla Roma a parametro zero, la prossima estate. E per rimpiazzarlo, i giallorossi stanno valutando anche il profilo di Albert Gudmundsson: lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport, nel suo punto di mercato attorno alle vicende capitoline, concentrandosi sulla Joya e il difficile legame con Gian Piero Gasperini. Lo scarso feeling col tecnico ex Atalanta e i continui infortuni l'hanno portato a giocare fin qui pochissimo, tanto che la dirigenza dei Friedkin starebbe già pensando a come muoversi per sostituirlo.

Per questo, riporta la Rosea, i giallorossi stanno studiando le possibile alternative e la prima porta a Joshua Zirkzee, obiettivo di gennaio per la Roma. Quella che porta all'olandese del Manchester United è però una pista non semplice da battere e dunque, Ranieri e i suoi uomini stanno vagliando anche il fantasista della Fiorentina. Gudmundsson piace molto alla società romana, che lo considera un elemento già pronto da inserire in rosa anche a stagione in corso. Il piano, però, prevede per gennaio solo un ipotetico prestito, senza acquisti a titolo definitivo. È probabile quindi che la Roma bussi al Viola Park per avere l'islandese già tra un mese, con la formula del trasferimento temporaneo.