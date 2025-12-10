Vanoli e il bilancio del suo primo mese: "Alti e bassi. Ora serve compattezza"
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa pre partita in vista della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev ha fatto un bilancio del suo primo mese alla guida del club viola dopo essere subentrato a Stefano Pioli: "È stato un mese di alti e bassi. A volte io non calcolo la gara di Genova perché sono subentrato all'ultimo. Poi c'è stato un momento in cui sembrava che ci fosse stata una consapevolezza, e oggi trovare quei valori che ti possono portare fuori da questa situazione è più importante che gli aspetti tattici. Solo la compattezza e l'unione ci può portare fuori da questa situazione".
Leggi la conferenza completa
