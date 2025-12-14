Fiorentina-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Comuzzo al posto di Marì, Fagioli in regia
La Fiorentina cerca ancora la prima vittoria in campionato e oggi al Franchi arriva l'Hellas Verona. Si affrontano quindi l'ultima della classe e la penultima, Fiorentina a 6 punti, Verona a 9. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Santiago Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Gift Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi.
