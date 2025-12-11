Dagli inviati Kostyuk (all. Dinamo): "Il cambio modulo della Fiorentina ci ha sorpreso"

vedi letture

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi, al termine del ko per 2-1 subìto dalla Fiorentina, ha preso la parola il tecnico della Dinamo Kiev Ihor Kostyuk. Ecco le sue parole: “Secondo me sia nel primo che nel secondo tempo noi abbiamo cercato di creare delle buone azioni ma molte di queste azioni non sono state concluse bene. L’avversario giustamente ha approfittato dei nostri errori e abbiamo preso due reti”.

Vi ha sorpreso il cambio di modulo della Fiorentina?

“Avevamo studiato la Fiorentina e il suo gioco e in effetti nel secondo tempo siamo stati più aggressivi anche se abbiamo notato che Vanoli ha cambiato assetto tattico. Dopo questo cambiamento devo ammettere che non siamo più riusciti a creare azioni da gol”.