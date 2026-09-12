Juan Jesus: "Ho detto a Pellegrino che non entro per fare male"

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Il difensore del Venezia, Juan Jesus, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa 4-2 contro la Fiorentina. “Mi sono fatto rispettare subito con Pellegrino? Quello è il mio carattere, non devo farmi vedere, il mio modo di giocare è questo, non è che sono cattivo. Ho detto a Pellegrino che non è che io entri per fare male, il calcio è questo, contatto, lui ha capito ed è uno tosto".

Quale messaggio manderà ai compagni?

“Io sono uno che parla poco, devo dimostrare in campo, poi se c'è da dire qualcosa lo faccio. Sono nuovo qui e porto rispetto a Busio, il capitano, così come ad Haps. Sono ragazzi che sono qua da tanto tempo. Non è che siccome ho vinto ed ho un nome allora non rispetto gli altri. Piano piano sto capendo come funziona lo spogliatoio, che carattere hanno, sono ragazzi giovani, piano piano mi inserirò cercando di dare il mio contributo".