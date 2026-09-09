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Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali della Supercoppa Primavera

Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali della Supercoppa PrimaveraFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:31Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

Alle 18 fischio d'inizio per Fiorentina-Atalanta, gara che decreterà la vincitrice della Supercoppa Primavera tra i vincitroi dello scudetto (i viola) e della coppa Italia (i nerazzurri), all'Arena civica di Milano. Sulla panchina viola siederà il vice di Andreazzoli Aliboni per un'indisposizione fisica del tecnico toscano. Queste le formazsioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3) : Fei; Coduneanu, Turnone, Melani, Ademi; Bonanno, Cianciulli, Pirrò; Pietropaolo, Jallow, Mazzeo. A disposizione: Magalotti, Boskovic, S.Beldenti, Egharevba, Angeloni, D.Beldenti, Mataran Bracchi, Forte, Bianchini, Casamenti, Perrotti. Allenatore: Aliboni

ATALANTA: Sonzogni, Percassi, Rinaldi, Gasparello, Pedretti, Colombo, Collins Isoa, Perillo, Leandri, Olivieri, Ciapini. A disposizione: Lavezzi, Gariani, Cojocariu, Frascolla, Cakolli, Kane, Aliprandi, Zanatta, Fugazzola, Berrima, Olijars. Allenatore: Bosi