Dagli inviati Pistocchi: "Fiorentina? E' stato un grande errore non confermare Vanoli a giugno. Ma saprà dare un'identità alla squadra"

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Maurizio Pistocchi è presente all'Arena Civica di Milano in occasione di un panel organizzato prima della Supercoppa Primavera, tra Fiorentina e Atalanta: "Sono a questo panel perché mi interessa la formazione dei giovani, perché in questo paese crescono meno talenti e dunque per capire quali saranno le idee e l'indirizzo per migliorare questa situazione del nostro paese che ha vinto quattro mondiali ed Europei e si trova escluso dalle ultime tre edizioni del Mondiale mi sembra abbastanza grave".

Ci sono due società con l'idea che l'obiettivo è sì delle vittorie ma soprattutto di crescere talenti per la prima squadra: "Bisogna ragionare su questo, perché molti allenatori dei settori giovanili più che della formazioni si preoccupano delle vittorie per poi favorire la propria carriera. Invece il punto di domanda di partenza è come formare questi giovani. Io ho avuto la fortuna di andare a vedere come lavoravano l'Ajax e la Macia del Barcellona e il nostro problema è proprio quello della formazione nonostante Capello dica che non bisogna copiare Guardiola ma gli spagnoli hanno insegnato calcio a tutti, e dunque bisogna copiare dai più bravi se vogliamo migliorare".

Sulla vicenda Fiorentina lei è stato molto critico, come mai? "Mi sembra una situazione logica quella presentata. Abbiamo un allenatore arrivato a novembre dello scorso anno per una scelta della società approvata dall'allora ds che lavorava al Tottenham e che ha fatto un lavoro straordinario sia a livello di punti perché la Fiorentina era ultima, sia di rapporti perché c'era una situazione critica sia di spogliatoio che con la tifoseria. Perciò io avrei trattenuto Vanoli e avrei fatto la squadra seguendo le sue indicazioni e gli avrei dato fiducia. Ma invece di fissare un colloquio questo è stato rimandato per tanti mesi perché a giugno gli è stato comunicato che non era più l'allenatore perché avevano preso un altro. Per me questo è un grande errore di prosepttiva e deflagrato dopo le prime tre partite con l'esonero di Grosso. Ora un dirigente si deve assumere la responsabilità di quello che fa. Anche se molti dirigenti sbagliano mi sembra che a Firenze si sia fatta un po' di confusione. E' stato fatto un mercato importante, sono stati cambiati tanti giocatori, ora c'è da fare la squadra ed io nelle tre partite viste ho visto un insieme di giocatori che tra di loro avevano nessuna intesa e legame né coerenza, ho visto talenti assemblati male. Penso che Vanoli sia allenatore bravo che ha lavorato con tecnici di valore come Conte e penso che sarà in grado di trasmettere un'identità a questa squadra. Dando ficucia e con un po' di pazienza... Di solito con il cambio di allenatori ci si aspetta subito miracoli, alcuni sono specializzati ma non è la regola. Dico ai tifosi di avere pazienza e aspettare, Paratici si sarà reso conto di aver fatto degli errori ma adesso si riparte e c'è tanto bene".

E' una Fiorentina più forte? "Finora non lo ha dimostrato, sono state fatte delle scelte tecniche come su Mandragora che io non avrei mai mandato via, però l'organico costruito deve trovare conferma sul campo. Sarà l'allenatore a dire se è a posto o bisogna fare altre scelte".