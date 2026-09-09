Dagli inviati Aliboni (vice Fiorentina Primavera): "C'è rammarico. Per me qui è un sogno"

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Alessio Aliboni, allenatore in seconda della Fiorentina Primavera, si è presentato in conferenza stampa dopo il 4-3 subito in finale di Supercoppa Primavera dai suoi giocatori (oggi Andreazzoli era assente per un'indisposizione, ndr): "Gli episodi non ci hanno aiutato, è abbastanza evidente. C'è rammarico. Dobbiamo lavorare perché non possiamo aspettare la fortuna e i ragazzi lo sanno. Però ci portiamo a casa la prestazione che è stata ottima sia a livello tecnico che caratteriale perché non ci siamo mai dati per vinti. Il 4-2 avrebbe ammazzato un leone e invece abbiamo avuto la forza di accorciare e cercare il pareggio. Dobbiamo migliorare ma sarebbe stato lo stesso anche in caso di vittoria".

Cosa ne pensa di questo gruppo Primavera?

"Quando siamo arrivati con il mister abbiamo avuto subito l'impressione di avere un'ottima squadra. Sappiamo che dobbiamo un po' faticare perché è un gruppo nuovo, siamo insieme dal 9 di luglio e una prestazione come quella di stasera non può che renderci orgogliosi. Siamo in crescita e faremo fruttare il nostro potenziale".

Com'è stare con Andreazzoli?

"Andreazzoli non è solo una persona che mi può insegnare tanto ma ha la stima di tutto il mondo del calcio. Per me è un grande orgoglio essere al suo fianco, è un esempio sotto ogni punto di vista".

Il Viola Park?

"Basta vederlo. Un grande privilegio lavorarci, c'è tutto per fare bene. Non solo le strutture ma anche le persone che ci lavorano, che hanno senso di appartenenza e mettono tanta cura nei confronti dei ragazzi. Io sono tifoso della Fiorentina, per me è un sogno che si realizza. Facciamo il tifo per la prima squadra e siamo a completa disposizione".