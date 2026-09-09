Dagli inviati Angeloni: "Supercoppa? L'emozione c'è sempre, l'obiettivo è la crescita dei ragazzi per il calcio dei grandi"

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Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato ai media presenti (tra cui FirenzeViola) della gara valida per la Supercoppa Primavera tra la Fiorentina appunto e l'Atalanta: "L'emozione c'è sempre, è una bella soddisfazione, una partita secca e importante che aiuterà questi ragazzi a crescere ad un livello più alto e a gestire le pressioni che poi spero possano rivivere nel mondo dei grandi

La scelta di Andreazzoli quanto va nella crescita di questi ragazzi? "Tantissimo. Abbiamo voluto portare la sua esperienza al servizio dei ragazzi scegliendo chi ha già vissuto certe realtà, palcoscenici e giocatori, visto che ha lui stesso una formazione a 360 gradi. Si sta creando qualcosa di bello, a prescindere dal risultato di oggi. Il campionato è lungo e si pensa anche alla prossima stagione e Aurelio è perfetto per questo progetto".

Sarebbe un altro trofeo, cosa si sta costruendo? "Il futuro è quello di continuare a fare quello che ci è riuscito a fare finora. Guardavo Monza e Torino e c'erano tanti nostri giovani tra cui Kouadio, Fortini e Comuzzo. L'obiettivo è quello anche se difficile".

C'è stato un incontro per parlare di giovani giocatori, in particolare il limite dell'età alzato addirittura: "Avevamo accolto la decisione con la speranza che ci fosse una visione diversa anche da parte dlele prime squadre, a qualcuno ha fatto bene perché ci sono ritardatari che hanno bisogno di più mesi, come per noi Deli. Ma va sistemato con le varie leghe".

Ci sono i dirigenti: "Sì un bel segnale, sono stati nello spogliatoio ed è un grandissimo segnale nella continuità di quello che era Rocco (il dirigente si emoziona nominandolo, ndr)".

Vanoli ha dimostrato di valorizzare giovani: "Di prima squadra non ho mai parlato, ma Vanoli è stato quello che ha fatto giocare più giovani in assoluto in un momento delicato per la Fiorentina. Il nostro lavoro è quello detto, cosa accade non posso saperlo, ma l'obiettivo è quello".