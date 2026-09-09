Dagli inviati M. Pieri: "Vi racconto il libro “100 anni d'Amore” sulla Fiorentina"

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Massimo Pieri, consigliere del presidente della regione Toscana, ha parlato a margine della presentazione del suo libro sui cento anni della Fiorentina “100 anni d'Amore”: “Ci abbiamo messo otto mesi a raccogliere tantissime foto, che sono il nostro ricordo. Di come eravamo, di quello che abbiamo fatto nel bene e nel male. Abbiamo anche il cartellino di Giancarlo Antognoni quando era all’Asti MaCoBi, più tutta una serie di foto degli anni Cinquanta e Sessanta donate da varie famiglie tra cui Castelletti e Robotti dove ci sono le gesta della Fiorentina. Speriamo di lasciare un’impronta forte affinché anche la famiglia Commisso comprenda meglio la nostra storia. Devo essere sincero: al Niccolini l’iniziativa di Stefania Saccardi mi è piaciuta molto di più dei festeggiamenti fatti dalla Fiorentina, perché sono stati completi. Sono stati coinvolti anche i familiari dei giocatori che non ci sono più”.

Quindi un libro per chi ha a cuore la Fiorentina…

“Sì ma credo che possa essere gradito anche da chi non è tifoso viola, perché le foto ci danno il ricordo. Che è una cosa meravigliosa, perché ci fa venire in mente dei ricordi belli sullo sport più bello del mondo: il calcio. È un libro per tutto il mondo”.

Anche Alessandro Masi, co-autore del libero, si è espresso a margine della presentazione: “Mi piace andare oltre, perché la Fiorentina è la storia di tutti noi. Per quanto mi riguarda, cento anni fa non è nata solo la società ma tutti noi. La mia vita ha seguito questo libro di pari passo, perché ho sempre fatto gli abbonamenti, ho condiviso le mie giornate come se la Fiorentina fosse una mia seconda moglie”.

Questa pubblicazione che peculiarità ha?

“Lo consiglierei in particolare perché abbiamo raccontato i cento anni della squadra non tanto attraverso un testo ma immagini. Che costruiscono il libro per l’80%. Alcune sono anche immagini inedite. A me ha colpito la foto di un biglietto anni Settanta dove, per non farlo falsificare, c’erano dentro incorporati dei peli (ride, ndr). Ma c’è anche l’accappatoio di Antognoni, la signora che cuce il primo scudetto, insomma foto inedite. La ricerca ci è costata tante ore di lavoro, ma ci ricordano la nostra infanzia e sono davvero rare”.