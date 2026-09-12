Fiorentina, un 4-2 che sa di rottura col passato. Il Corriere dello Sport: "La Viola è allenabile"

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Mastantuono protagonista assoluto e subito un Vanoli-bis che sa di svolta, più che di semplice effetto del cambio in panchina, considerando che il tecnico varesino aveva già guidato la Fiorentina fino a giugno, prima che Paratici e il club optassero per Grosso, salvo poi interrompere quel progetto meno di una settimana fa dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate. Il successo di ieri a Venezia, scrive stamani il Corriere dello Sport, conquistato con carattere anche nei momenti più difficili, porta la firma soprattutto del mancino dell’argentino ex Real Madrid, autore di una tripletta che ha fatto esplodere i mille tifosi viola arrivati in Laguna. Un 4-2 che vale molto più di una vittoria: rappresenta una rottura netta con il recente passato.

A cominciare dalla classifica, dove finalmente sparisce quello zero che pesava sugli occhi e sull’umore del popolo viola, ma anche perché - aspettando conferme già contro il Napoli prima della sosta e nel derby di Coppa Italia di martedì con il Pisa al Franchi - il risultato veneziano racconta di una Fiorentina già diversa dalla precedente, almeno per concretezza e capacità di portare a casa punti. Ed era proprio questo, soprattutto questo, ciò che serviva all’esordio del Vanoli-bis.