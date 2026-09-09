Dagli inviati Primavera ko in Supercoppa, Fei: "Rigore sbagliato e gol subito ha fatto male"

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Il portiere della Fiorentina Primavera Gianmaria Fei ha parlato in conferenza stampa dopo la finale di Supercoppa persa contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Sinceramente c'è molto rammarico perché ci aspettavamo di portare a casa questa partita. Il rigore sbagliato e aver preso il 3-2 subito ci ha un po' spezzato le gambe, è quello l'episodio che mi fa più arrabbiare. Si è visto anche oggi che siamo un gruppo in crescita e in costruzione, ci sono tanti giovani e io sono tra i più vecchi. Cerchiamo di portare i più piccoli a un livello più alto. Ora c'è l'Empoli e dobbiamo portare a casa più punti possibili. L'episodio del terzo gol? Ero contento perché avevo fatto un bell'intervento poi ho visto il compagno che l'ha tirata in porta. C'era rabbia e delusione ma è calcio, succede".

In prima squadra c'è De Gea: cosa rappresenta per te?

"Ho fatto il ritiro con la prima squadra quindi sono stato molto collegato con lui. Era un mio idolo da piccino quindi è una cosa bellissima potersi allenare con lui. Mi dà tanti consigli, è tutto bello"