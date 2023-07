PRIMAVERA, Raduno al CS Astori poi ritiro a Fiumalbo

Il 12 luglio non inizierà solo la stagione della prima squadra ma anche quella della Primavera. Contrariamente da quando si pensava inizialmente, i primi allenamenti dei giovani del nuovo allenatore Galloppa, non si svolgeranno al Viola Park ma al Centro Sportivo "Astori", ancora operativo almeno fino a dicembre. Poi il programma proseguirà con l'amichevole a Bagno a Ripoli contro la prima squadra in programma il 15 luglio e con la partenza per il ritiro di Fiumalbo (in provincia di Modena) dove la Primavera si allenerà fino al 29, giorno in cui si concluderà la prima parte della preparazione.