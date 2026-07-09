Lo Schalke 04 piomba su Gosens: vuole riportare il giocatore in Germania
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Lo Schalke 04 piomba su Robin Gosens. Lo riporta la Bild, che spiega come il club che già qualche estate fa aveva provato a prendere il laterale tedesco ai tempi dell'Atalanta vuole riportare il calciatore in patria.
Un'operazione che non sarebbe molto onerosa dal punto di vista economico per lo Schalke (anche perché la Fiorentina ha aperto all'addio dell'esterno), che a gennaio ha portato in biancoblu Dzeko, l'unico ostacolo da superare sarebbe legato alla volontà del calciatore e al fatto che offrirà un contratto a cifre più basse rispetto a quanto prende a Firenze. Lo Schalke 04 però fa sul serio e la trattativa andrà avanti nei prossimi giorni.
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