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CSC Flash, i dettagli di Atta. Gosens può andare allo Schalke

CSC Flash, i dettagli di Atta. Gosens può andare allo SchalkeFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:19Primo Piano
di Niccolò Santi
Torna il "Chi si compra? Flash!": la Fiorentina chiude Atta per una cifra vicina ai 40 milioni. Lo Schalke 04 vuole Gosens

Consueto appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

I dettagli di Atta

La Fiorentina compra il 70% del cartellino di Arthur Atta per 25 milioni più 10 di bonus. Al giocatore 1,3 milioni per i prossimi cinque anni.

Attesa per Thorstvedt

La Fiorentina attende la riposta del Sassuolo sulla possibilità di inserire una contropartita nell'operazione per Kristian Thorstvedt così da abbassare i costi.

Ora l'esterno

Luca Koleosho vuole la Fiorentina, ma il Burnley riflette sulla proposta più onerosa del Paris FC. A breve saranno sciolte le riserve.

La formula per Valdepenas

Victor Valdepenas del Real Madrid è un obiettivo concreto dei viola. Si può fare a titolo definitivo per 7-8 milioni con il 50% della rivendita che rimarrebbe ai blancos.

Lo Schalke su Gosens

Lo Schalke 04 vuole Robin Gosens, ma il giocatore dovrebbe abbassarsi sensibilmente l'ingaggio da 2 milioni netti. Pista da monitorare. 

CHI SI COMPRA? FLASH: I DETTAGLI DI ARTHUR ATTA. LO SCHALKE SU GOSENS