CSC Flash, i dettagli di Atta. Gosens può andare allo Schalke
Consueto appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
I dettagli di Atta
La Fiorentina compra il 70% del cartellino di Arthur Atta per 25 milioni più 10 di bonus. Al giocatore 1,3 milioni per i prossimi cinque anni.
Attesa per Thorstvedt
La Fiorentina attende la riposta del Sassuolo sulla possibilità di inserire una contropartita nell'operazione per Kristian Thorstvedt così da abbassare i costi.
Ora l'esterno
Luca Koleosho vuole la Fiorentina, ma il Burnley riflette sulla proposta più onerosa del Paris FC. A breve saranno sciolte le riserve.
La formula per Valdepenas
Victor Valdepenas del Real Madrid è un obiettivo concreto dei viola. Si può fare a titolo definitivo per 7-8 milioni con il 50% della rivendita che rimarrebbe ai blancos.
Lo Schalke su Gosens
Lo Schalke 04 vuole Robin Gosens, ma il giocatore dovrebbe abbassarsi sensibilmente l'ingaggio da 2 milioni netti. Pista da monitorare.
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