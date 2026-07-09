Live Ferrari: "Grosso è sempre stata la prima e unica scelta. Sarà un manager e non solo un tecnico"

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Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato in apertura della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico viola Fabio Grosso. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il nuovo allenatore. Una scelta condivisa con tutta la famiglia Commisso che ha avuto il piacere di conoscerlo. Per noi non è solo un mister ma ci darà una mano anche da un punto di vista manageriale per avere una Fiorentina più solida. Ci siamo incontrati tempo fa, Paratici ci ha proposta la scelta che è stata la prima e unica. Siamo felici di presentarlo e ben arrivato".