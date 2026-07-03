Amoruso: "Visto come sta andando il mercato sono tranquillo per la prossima stagione"

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Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato all'evento “Solo per la Maglia” che sta andando in scena al Teatro Niccolini di Firenze per celebrare il centenario viola. Queste le sue parole: "Io sono fiorentino di adozione, ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di quattordici anni quando venivo con le nazionali. Me la sono goduta non da turista ma quasi. Poi ho avuto la fortuna di arrivare qua con un gruppo prima di amici e poi di compagni. È stata una cosa magnifica, anche se sono stato solo due anni ho legato il mio nome al club con due trofei importanti. La Fiorentina non è purtoroppo una società che ha attraversato sempre bei momenti. Aver fatto parte di un momento felice è eccezionale. Poi vivo qui e mi sono sposato qui vuol dire che amo questa città e questa squadra. Grazie anche al tempo che ci ha fatto ritrovare qua dopo cento anni. Vediamo se altri potranno celebrare dei trofei, noi abbiamo avuto una botta di fortuna (ride ndr.)".

Cosa si aspetta dalla prossima stagione viola? "Un po' di tutto sinceramente. Non è che sia facile fare quello che si è fatto lo scorso anno. Ci vuole impegno a ripetersi in negativo. Mi aspetto tanto, ma il tanto non significa aspettarsi la Champions. Spero che si inizi a vedere una squadra con un'idea e la voglia di migliorarsi, solo con questo a distanza di due tre anni si potranno raccogliere frtutti importanti. Visto come si sta evolvendo il mercato sono molto tranquillo, non felice perché quella la si raggiunge poche volte nella vita. Auguriamoci che sia un buon inizio per poi festeggiare quando si potrà".