Polemiche arbitrali, Ferrari ironizza: "Tecnologia importante ma deve funzionare"
Nel corso dell'evento organizzato al Viola Park per presentare la terza edizione del "Corso di Alta Formazione in Sport Management, sostenibilità e nuove tecnologie", il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari a domanda precisa circa l’opportunità di spedire qualche arbitro “distratto” a questo corso, il dirigente ha risposto così: "Le nuove tecnologie sono importanti, vanno sapute usare bene e soprattutto devono funzionare".
Il riferimento ironico è alla risposta data dalla Lega Calcio alla richiesta di chiarimenti presentata da parte del club viola in merito all'annullamento del secondo gol di Pongracic contro il Como, dove il presidente Simonelli ha parlato dell'impossibilità di usare alcune telecamere per il fuorigioco semiautomatico.
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