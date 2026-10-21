AIA, niente Serie A o B per l'arbitro Di Bello. Paterna VAR in Lecce-Juventus
Nessuna partita da arbitrare questo weekend per Marco Di Bello, fischietto di Fiorentina-Como di domenica scorsa a cui sono seguite diverse polemiche soprattutto da parte del club viola, pronto ora a rivolgersi alla FIGC dopo che le spiegazioni da parte della Lega Serie A sono arrivate soltanto ieri sera e sono ancora incomplete. Nel mirino il mancato fallo ravveduto nel primo gol degli ospiti su Pedro Goncalves, ma anche la gestione della rete annullata a Pongracic dopo un check del VAR fatto senza fuorigioco semi-automatico e dopo tanti minuti. Il 45enne della sezione di Brindisi, nonostante non siano arrivate comunicazioni dall'AIA, resta a casa questo turno di Serie A e Serie B.
Per il VAR di Fiorentina-Como Daniele Paterna, della sezione di Teramo, nuovo ruolo al VAR di Lecce-Juventus, partita in programma domenica prossima alle ore 18. Oltre ad essere assistente al VAR in Sudtirol-Sampdoria di Serie B sabato alle 15.
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