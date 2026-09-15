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Fiorentina-Pisa, al Franchi è arrivato Giuseppe Commisso: le immagini

Fiorentina-Pisa, al Franchi è arrivato Giuseppe Commisso: le immagini
Oggi alle 20:00Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Ludovico Mauro

La Fiorentina è pronta a scendere in campo per i sedicesimi di Coppa Italia al Franchi contro il Pisa, in un derby che rappresenta anche la seconda gara in panchina del Vanoli-bis. In tal senso è arrivato poco fa allo stadio il presidente Viola Giuseppe Commisso che come di consueto prima di fare il suo ingresso nella struttura si è intrattenuto fuori per salutare i tifosi Viola presenti. Queste le immagini: