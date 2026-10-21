Paratici valuta il da farsi per gennaio. Due priorità nella testa del ds

La Fiorentina è consapevole di alcune lacune nella costruzione della rosa e sta valutando possibili interventi sul mercato per migliorare la squadra. Secondo il Corriere Fiorentino, le priorità riguardano l'arrivo di un terzino sinistro più strutturato ed esperto e di un mediano con spiccate qualità d'interdizione, due profili che potrebbero garantire maggiore solidità ed equilibrio al centrocampo viola. Nel frattempo, in attesa del rientro di Atta, Paolo Vanoli sta valutando la possibilità di tornare al 4-3-3.

Il nuovo-vecchio abito

L'idea del tecnico sarebbe quella di schierare Brescianini insieme a Ndour e Fagioli, cercando di rendere il reparto più equilibrato e funzionale alle esigenze della squadra. In questo scenario, almeno per il momento, Oulai resterebbe fuori dalle scelte principali. Il centrocampista è infatti considerato ancora acerbo dal punto di vista tattico e avrebbe bisogno di ulteriore tempo per inserirsi pienamente nei meccanismi di gioco. Il ritorno al 4-3-3 rappresenterebbe quindi una possibile soluzione per dare maggiore equilibrio alla mediana, in attesa di eventuali rinforzi dal mercato.